Manchester City morst dure punten tegen Everton, Erling Haaland wel weer trefzeker

Koken & Eten Serveer champagne niet in een flûte: ‘Dan kun je net zo goed 7up drinken’

Wereldwijd plopt er elke seconde een fles van het grootste champagnemerk Moët & Chandon open, bekend van de zwarte strik met het rode zegel. Toch is het volgens champagnekenners de moeite waard om eens een andere fles te kiezen. En let op hoe je champagne serveert, want we doen het volgens diezelfde kenners altijd verkeerd.

29 december