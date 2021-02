Manchester City nog weken zonder Sergio Agüero

Samenvattingen Manchester City zet clubrecord neer met twaalfde zege op rij, geen goals bij Arsenal - United

30 januari Koploper Manchester City heeft een zuinige zege geboekt op Sheffield United, dat met acht punten laatste staat in de Premier League. In het Etihad Stadium werd het 1-0 door een vroege goal van Gabriel Jesus. Het betekende voor City de twaalfde zege op rij, een record in de 141-jarige clubhistorie.