Manchester City ondanks bliksemstart toch bijna in de problemen tegen Leicester

SamenvattingBinnen 25 minuten stond de 4-0 van Raheem Sterling al op het scorebord. Manchester City leek op weg naar een monsterscore, maar Leicester scoorde in de tweede helft in een tijdbestek van 10 minuten en leek voor een stunt te zorgen. Uiteindelijk stelde de ploeg van Pep Guardiola orde op zaken: 6-3.

Na de 4-3 van Kelechi Iheanacho hield Riyad Mahrez de bal vast om een snelle spelhervatting onmogelijk te maken. Het was duidelijk: Manchester City was opeens niet meer gerust op een goede afloop. Maar diezelfde Mahrez stond aan de basis van Aymeric Laporte, nog geen vier minuten later. Na die treffer was het gedaan met het verzet van het veerkrachtige Leicester. Vlak voor tijd werkte Raheem Sterling ook zijn tweede van de avond binnen. Nathan Aké bleef de hele wedstrijd op de bank bij Manchester.

Door de zege heeft Manchester City een voorsprong van zes punten op achtervolger Liverpool, dat vanwege een coronauitbraak niet in actie kon komen tegen Leeds United.

Bergwijn

Tottenham Hotspur, dat in de Conference League-groep met Vitesse ook te maken had met covid, speelde vanavond wel in de Premier League. Steven Bergwijn mocht het laatste uurtje nog meespelen in de 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Crystal Palace. Het duurde even voor de Spurs op gang kwamen in het eigen stadion in Londen, maar na een dik half uur was spits Harry Kane trefzeker. Het was al de negende keer in zijn carrière dat hij scoorde op ‘Boxing Day’.

Lucas Moura verdubbelde met een harde kopbal 2 minuten later de score. Diep in de tweede helft zorgde de Zuid-Koreaanse invaller Son Heung-min voor de 3-0. Crystal Palace speelde het grootste deel van de wedstrijd met tien man, omdat Wilfried Zaha tegen het einde van de eerste helft met een tweede gele kaart van het veld moest. Steven Bergwijn viel na ruim een uur in bij de Spurs als vervanger van Kane.

Arsenal heeft met een riante zege van 5-0 bij Norwich City de vierde plaats in de Premier League behouden. De superieure ploeg uit Londen leidde bij rust al met 2-0 en liep in de tweede helft verder uit.

De Noor Martin Ødegaard stond aan de basis van de eerste twee goals. Hij stelde in de 6e minuut Bukayo Saka in staat te scoren en gaf op slag van rust de voorzet op Kieran Tierney, die via de paal de bal in het doel werkte. Saka zette Arsenal na 70 minuten met zijn tweede treffer op 3-0. De vierde treffer kwam uit een strafschop, verzilverd door Alexandre Lacazette. In blessuretijd maakte Emile Smith Rowe er 5-0 van.

West Ham United zakte naar de zesde plaats door een thuisnederlaag tegen Southampton: 2-3. Beide ploegen waren gewaagd aan elkaar en een gelijkspel lag voor de hand, maar door een goal van Jan Bednarek in de 70e minuut haalde Southampton de zege binnen en daarmee 3 punten.

