Manchester City overklast Spurs maar wint niet door supersub Moura

De thuisploeg loste vanmiddag 29 schoten, Spurs kwam niet verder dan drie pogingen. De cijfers verraden alles over de verhoudingen in het Etihad Stadium. De twee pogingen van Tottenham die daadwerkelijk op doel gingen, resulteerden beide in een treffer. City kwam, ondanks legio goede mogelijkheden én een afkeurde treffer in blessuretijd, ook tot slechts twee doelpunten.



City ging voortvarend van start. Al na elf minuten verdiende de ploeg van Pep Guardiola een strafschop na een overtreding op Rodrigo. Die kwam er niet, maar de voorsprong kwam er even later wél. Sterling zette City na 20 minuten verdiend op voorsprong. De rappe buitenspeler startte het Premier League-seizoen met een hattrick tegen West Ham en tekende dus alweer voor zijn vierde treffer. De Bruyne was met een prachtig aangesneden voorzet de aangever. Na een kwakkelseizoen met meerdere blessures lijkt de Belgische middenvelder herboren. Lang kon City echter niet van de voorsprong genieten. De Argentijn Erik Lamela verzilverde de eerste doelpoging van Spurs: 1-1.