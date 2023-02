Manchester City profiteert niet van nederlaag Arsenal, Harry Kane matchwinner voor Spurs met recordgoal

Topscorers aller tijden in Premier League

1. Alan Shearer - 260 goals in 441 duels

2. Wayne Rooney - 208 goals in 491 duels

3. Harry Kane - 200 goals in 303 duels

4. Andy Cole - 187 goals in 414 duels

5. Sergio Agüero - 184 goals in 275 duels

6. Frank Lampard - 177 goals in 609 duels

7. Thierry Henry - 175 goals in 258 duels

13. Robin van Persie - 144 goals in 280 duels

15. Jimmy Floyd Hasselbaink - 127 goals in 288 duels