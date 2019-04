Manchester City verslaat Pröpper en Locadia en staat voor het eerst sinds 2013 weer in FA Cup-finale

In 2013 stond Manchester City voor het laatst in de finale van het Engelse bekertoernooi. Toen werd er in de finale met 1-0 verloren van Wigan Athletic. Op 18 mei mag de formatie van Pep Guardiola proberen de beker wél te winnen. Dat zou dan voor het eerst sinds 2011 zijn. Toen wonnen The Citizens met 1-0 van Stoke City.



De basis voor die finaleplek werd na iets meer dan drie minuten al gelegd. Gabriel Jesus wist bij de tweede paal een voorzet van Kevin De Bruyne binnen te koppen. De basis voor een eenvoudige weg naar de finale leek gelegd, maar niets was minder waar.