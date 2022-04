Manchester City weer bovenaan, maar Guardiola is niet gerust: ‘Liverpool een van de beste ploegen ooit’

Met videoManchester City heeft de koppositie in de Premier weer overgenomen van Liverpool. De ploeg van trainer Pep Guardiola versloeg in eigen huis Brighton & Hove Albion, waar Joël Veltman de hele wedstrijd meedeed: 3-0. Alle goals vielen na rust. Bij City werd Nathan Aké na één helft vervangen.

The Citizens zijn dus weer lijstaanvoerder in Engeland. De voorsprong op nummer twee Liverpool bedraagt één punt (77 om 76) met nog zes speelrondes te gaan. Veltman en en Brighton staan in de middenmoot.

In het Etihad Stadium hadden Aké en co lange tijd moeite om de hechte defensie van de bezoekers uit elkaar te spelen. Dat lukte pas na 53 minuten. Kevin De Bruyne begon aan een fraaie solo. De bal kwam met wat geluk bij Riyad Mahrez, die via een tegenstander scoorde: 1-0. In de 65ste minuut besliste Phil Foden het duel met een van richting veranderd afstandsschot. In de slotfase maakte Bernardo Silva er ook nog 3-0 van.

Guardiola denkt dat Manchester City alleen kampioen van Engeland wordt als het de resterende zes competitiewedstrijden allemaal wint. ,,Het is heel simpel, Liverpool gaat al zijn wedstrijden winnen”, zei Guardiola na de zege op Brighton & Hove Albion.



,,We strijden om de titel met een van de beste ploegen ooit. Als wij punten laten liggen, dan wordt Liverpool kampioen. Als wij alles winnen, dan zijn wij kampioen. We hebben elf maanden met elkaar hard gewerkt voor deze maand. Hierin moet het gebeuren. Het is niet makkelijk, maar we hebben dit eerder meegemaakt. Drie jaar geleden werden we kampioen door de laatste veertien wedstrijden allemaal te winnen.” City eindigde toen één punt boven Liverpool.

Resterend programma

Bekijk hier het resterende programma van Manchester City en Liverpool in de Premier League.

Guardiola boekte tegen Brighton zijn 250ste overwinning als manager van City. De 51-jarige Spanjaard, die sinds 2016 in Manchester werkt, bereikte die mijlpaal in 344 wedstrijden. Onder zijn leiding pakte City al tien prijzen.

Veel goals in Londense derby

Arsenal heeft de Londense derby tegen Chelsea gewonnen. Op Stamford Bridge waren de bezoekers te sterk na een doelpuntenfestijn: 2-4. Eddie Nketiah zette Arsenal na dertien minuten op voorsprong, maar vier minuten later was het alweer gelijk door een goal van Timo Werner. Door goals van Emile Smith Rowe (Arsenal) en César Azpilicueta (Chelsea) waren beide teams halverwege in evenwicht: 2-2.

Een tweede goal van Nketiah bracht Arsenal weer aan de leiding en ook met invaller Hakim Ziyech wist Chelsea het tij niet te keren. In blessuretijd zorgde Bukayo Saka met een benutte penalty voor de eindstand: 4-2. Chelsea blijft derde op de ranglijst, met 62 punten na 31 wedstrijden. Arsenal staat vijfde (57 punten na 32 duels), maar heeft evenveel punten als nummer vier Tottenham Hotspur. De top-vier van de Premier League kwalificeert zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

Uitslagen

Chelsea - Arsenal 2-4

Everton - Leicester City 1-1

Newcastle United - Crystal Palace 1-0

Manchester City - Brighton & Hove Albion 3-0

