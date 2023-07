Manchester City wil Nathan Aké belonen met sterk verbeterd contract

De linkspoot, die afgelopen seizoen nog met een blessure kampte, speelde verdeeld over alle competities 37 wedstrijden. In de finale van de Champions League tegen Inter (1-0 zege) kreeg hij een basisplaats van zijn coach Pep Guardiola, die lyrisch is over de Nederlander. ,,Nathan heeft ons een boost gegeven, die hadden we nog niet’', zei de Spaanse succescoach eerder dit seizoen over de verdediger.