Manchester United en Arsenal stellen teleur op Old Trafford

Rond de eeuwwisseling waren wedstrijden tussen Manchester United en Arsenal jarenlang het hoogtepunt van het seizoen in Engeland, maar van de gloriedagen onder Sir Alex Ferguson en Arsène Wenger is tegenwoordig niet veel meer te merken. Na het gelijkspel van vanavond staat Manchester United tiende en Arsenal vierde, maar de achterstand op titelkandidaten Liverpool en Manchester City is enorm. In het aantal punten, maar vooral in het spel dat beide ploegen opnieuw lieten zien. Manchester United, dat pas negen punten verzamelde in de eerste zeven competitieduels, beleeft zelfs de slechtste seizoenstart sinds 1989/1990. In dat vierde seizoen onder Ferguson eindigde United uiteindelijk als dertiende. De wedstrijd tussen de twee gevallen topclubs uit de Premier League kwam vanavond maar moeizaam op gang op het regenachtige Old Trafford. Het duurde liefst 27 minuten voordat de eerste doelpoging van de wedstrijd te noteren viel, maar ook daarna kwam de wedstrijd nog niet los. Veel supporters hadden zich al verzoend met een doelpuntloze eerste helft en waren al op weg naar hun biertje toen Scott McTominay in de 45ste minuut vanuit het niets fraai raak schoot namens Manchester United.

Teleurstellend

De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer ging dus met een goed gevoel de kleedkamer in, maar daar was in de tweede helft weinig van te zien. Pierre-Emerick Aubameyang maakte in de 58ste minuut de verdiende gelijkmaker namens Arsenal. De goal leek eerst niet te tellen omdat de grensrechter zijn vlag in de lucht stak voor buitenspel, maar op de beelden was duidelijk te zien dat Harry Maguire dat ophief en de VAR greep terecht in. In het laatste halfuur waren beide teams niet bij machte om nog een goal te maken, waarmee de 234ste ontmoeting tussen Manchester United en Arsenal eindigde in een zeer teleurstellend gelijkspel voor beide teams.



In de blessuretijd kreeg Manchester United nog een vrije trap in kansrijke positie, maar Arsenal-doelman Bernd Leno bracht knap redding op het schot van Marcus Rashford. Manchester United speelt donderdagavond (19.00 uur) op het kunstgras van het Cars Jans Stadion in Den Haag tegen AZ, terwijl Arsenal in het eigen Emirates Stadium in Londen tegen Standard Luik speelt.