Manchester United en Cristiano Ronaldo per direct uit elkaar, Erik ten Hag verlost van hoofdpijndossier

De samenwerking tussen Manchester United en Cristiano Ronaldo is per direct beëindigd. Dat laat de club van coach Erik ten Hag weten in een statement.

Manchester United laat weten dat er ,,in onderling overleg” is besloten de samenwerking te beëindigen. De club bedankt de Portugees wel ,,voor zijn enorme bijdrage gedurende twee periodes op Old Trafford waarin hij 145 goals maakte in 346 optredens". Ook wenst de club hem het beste in de toekomst. Zo maken de Mancunians een einde aan een hoofdpijndossier.

Manchester United stelt zich vanaf nu volledig te concentreren op verdere progressie van het elftal onder leiding van Ten Hag, terwijl Ronaldo verklaarde nog steeds te houden van Manchester United en de fans. ,,Dat zal nooit veranderen. Desondanks voel ik dat dit het juiste moment is om weg te gaan en op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Ik wens de club veel succes in de rest van het seizoen.”

Ronaldo had zich onmogelijk gemaakt bij The Red Devils nadat hij onder Ten Hag geen vaste kracht meer was in het elftal. Op 19 oktober ging het mis. Manchester United speelde zonder Ronaldo een van de beste wedstrijden van het seizoen tegen Tottenham Hotspur, waarna Ten Hag hem drie minuten voor tijd nog vroeg om in te vallen. Ronaldo schudde het hoofd en liep het veld af.

De Nederlandse trainer werd zal vanaf het begin van het seizoen, en zeker na het veelbesproken incident, constant gevraagd naar de de situatie van Ronaldo. Dat was Ten Hag in aanloop naar het Europese duel met Moldavische FC Sheriff zo zat, dat hij na weer een vraag zei: ,,Ik ga daar geen antwoord meer op geven.”

,,Hij deed dat expres, om mij uit de tent te lokken”, zei Ronaldo achteraf over het incident tijdens het duel met Tottenham Hotspur in een interview met Piers Morgan.

In datzelfde interview maakte Ronaldo korte metten met Manchester United én Ten Hag. ,,Ten Hag heeft geen empathie. Je vraagt niet aan iemand die alles heeft gewonnen om drie minuten te spelen. Dat is onacceptabel. En Ten Hag zegt in de media van me te houden, maar dat is alleen maar voor de bühne. Honderd procent. Ik heb geen respect voor hem, omdat hij ook geen respect voor mij heeft", zei de 37-jarige Ronaldo.

Ronaldo had nog een contract tot het einde van het huidige seizoen bij Manchester United. ,,Het voelt alsof de club van mij af wil", zei Ronaldo in hetzelfde interview. ,,Niet alleen de coach, maar ook de andere twee of drie mannen met macht binnen de club. Mensen moeten de waarheid weten. Ja, ik voel me verraden en in de steek gelaten. Ik voel dat ze mij hier niet willen. Dat merkte ik vorig seizoen al. Het voelt alsof ik het zwarte schaap word gemaakt, de speler op wie ze alle problemen afschuiven.

WK met Portugal

Momenteel bereidt Ronaldo zich met Portugal voor op het WK in Qatar. De Portugezen nemen het in poule H op tegen Ghana, Uruguay en Zuid-Korea. Ronaldo liet al weten dat alle verhalen over hem zijn WK-missie niet in de weg zal staan. ,,Ik twijfel er niet aan dat dit recente voorval, dit interview, een speler soms kan doen wankelen, maar het team zal zeker niet wankelen. Ik heb een dikke huid, dus alle geruchten doen mij niks. Maar ik zou het wel op prijs stellen dat er met andere spelers niet over mij wordt gesproken. We zijn op het WK, dus praat met de spelers over het WK en niet over Cristiano Ronaldo.”

Ronaldo en consorten starten het WK donderdag met een wedstrijd tegen Ghana (17.00 uur).