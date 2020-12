Manchester United en Tottenham Hotspur naar halve finales League Cup

Manchester United was vanavond duidelijk te sterk voor Everton, dat op Goodison Park opnieuw werd gesteund door 2000 toeschouwers. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer maakte echter pas in de slotfase het verschil, waarmee een verlenging werd voorkomen in het toch al moordende speelschema voor de clubs in Engeland in deze periode. Edinson Cavani maakte in de 88ste minuut de 0-1 en Anthony Martial maakte er in de 96ste minuut nog 0-2 van om aan alle twijfels een einde te maken. Donny van de Beek mocht weer eens in de basis beginnen, maar werd halverwege de tweede helft afgelost door Martial. Timothy Fosu-Mensah bleef de hele wedstrijd op de bankk.



Tottenham Hotspur won eerder op de avond met 1-3 bij Stoke City, tegenwoordig subtopper uit het Championship. Voor de bezoekers kwamen Gareth Bale, Ben Davies, beiden afkomstig uit Wales, en Harry Kane tot scoren. Jordan Thompson bracht in de 53ste minuut namens de thuisclub de gelijkmaker op zijn naam. Steven Bergwijn behoorde niet tot de selectie van coach José Mourinho.