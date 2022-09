Manchester United-fans krijgen meteen het hele Antony-pakket met show, gif, drama en toneel

Steven Bergwijn niet verbaasd over bliksem­start bij Ajax: ‘Ik heb altijd wel scorend vermogen gehad’

Steven Bergwijn (24) is dit kalenderjaar niet te houden. Met twee goals tegen Cambuur (4-0) schaarde de recordaankoop van Ajax zich in een illuster rijtje en vijzelde hij zijn moyenne verder op. ,,De kwaliteit van zijn afwerking is extreem goed.”

4 september