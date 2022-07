Manchester United heet Lisandro Martínez welkom, Argentijn dankt Ajax voor ‘ongelooflijke tijd’

,,Ik heb het geluk gehad om onderdeel te zijn van succesvolle teams", aldus de 24-jarige Martínez, die twee keer landskampioen werd met Ajax. ,,Ook bij Manchester United wil ik successen gaan beleven. Er is veel werk nodig om daar te komen, maar ik geloof erin dat we dat onder deze nieuwe manager samen met mijn ploeggenoten voor elkaar gaan krijgen.”

,,Ik wil Ajax en de fans bedanken voor alle steun die ze me hebben gegeven. Ik heb daar een ongelooflijke tijd gehad, maar voel nu dat het moment daar is om mezelf in een andere omgeving te testen. Ik ben nu bij de perfecte club om dat te doen.”

Met zijn transfersom van 57,37 miljoen euro (exclusief bonussen) drong de Argentijn de topdrie van duurste eredivisionisten ooit binnen. Bij United wordt hij herenigd met Erik ten Hag, de coach met wie hij de laatste drie jaar succesvol samenwerkte in Amsterdam. De verdediger ligt tot medio 2027 vast in Manchester. Tevens is er een optie voor een extra jaar in de verbintenis opgenomen.

,,Lisandro is een geweldige speler die nog meer kwaliteit en ervaring toe zal voegen aan de selectie van Erik ten Hag", aldus John Murtough, football director van Manchester United. ,,We zijn verheugd dat hij voor ons heeft gekozen en kijken ernaar uit om te zien dat hij zich verder ontwikkelt en het team helpt de successen te boeken waar we op richten.”