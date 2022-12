Manchester United krijgt vanavond bezoek van Burnley, Lijnders hoopt op fris Liverpool tegen City

,,Ik heb al een paar keer tegen hem gespeeld", zegt Burnley-buitenspeler Johann Berg Gudmundsson (32) tegen The Sun. ,,Maar er zullen vast een paar jonge gasten zijn die het jammer vinden dat hij niet op het veld staat. Je wil tegenover de beste spelers staan en een paar spelers lopen hem net mis.”

,,Maar het betekent voor ons wel een probleem minder", vervolgt de oud-speler van AZ. ,,Want in het strafschopgebied kan hij nog steeds extreem gevaarlijk zijn. Dus ja, het kan voor ons een voordeel zijn. Over hem hoeven we ons geen zorgen te maken.”

Lisandro Martínez

United mist vanavond ook de WK-finalisten Raphael Varane en Lisandro Martínez. Die laatste pakte met Argentinië de wereldtitel en vierde dat dinsdag uitgebreid in Buenos Aires. De oud-Ajacied zal Ten Hag met veel plezier weer onder ogen komen. De coach stuurde de verdediger voor het duel met Oranje namelijk een berichtje met de tekst ‘tot maandag’, zo schrijft Manchester Evening News. Het was echter het Nederlands elftal dat na de kwartfinale naar huis mocht.

Nieuwe club Cristiano Ronaldo

Het is overigens nog steeds niet bekend bij welke club Cristiano Ronaldo aan de slag gaat. De Portugese superster werd al tijdens het WK nadrukkelijk gelinkt aan Al-Nassr in Saoedi-Arabië waar hij een duizelingwekkend salaris zou kunnen verdienen. De overeenkomst is echter nog altijd niet officieel bekend gemaakt.

Liverpool-assistent Lijnders: ‘Frisse start na het WK’

Liverpool-assistent Pepijn Lijnders ziet een dag voor de eerste wedstrijd na de WK-pauze de voordelen van de onderbreking. “Het gaf ons de kans om ons op te frissen, op en naast het veld”, verklaarde de Nederlander.

Lijnders, de assistent van manager Jürgen Klopp, keek een dag voor het duel met Manchester City in de League Cup van donderdag terug op de rustperiode. Een pauze die plaatsvond in een normaliter drukke periode in het Engelse voetbal. ,,Niet alleen de spelers konden zich opfrissen tijdens de onderbreking, maar iedereen kreeg wat vrije tijd”, aldus Lijnders.

,,Het gaf ons ook tijd om onze spelprincipes op te frissen. Tijdens het seizoen hebben we geen tijd om te trainen, dan heb je drie dagen tussen wedstrijden en de spelers moeten herstellen. We zijn op trainingskamp naar Dubai geweest en daar konden we onze ideeën opfrissen en we konden echt trainen. We zien dit als een nieuwe start. De jongens zijn gretig en gepassioneerd en willen dit laten zien op het veld.”

Liverpool kende een matige eerste helft van het seizoen. De nummer twee van vorig seizoen staat op de zesde plaats met 22 punten, al 15 punten achter koploper Arsenal. De ploeg wist slechts zes van de veertien competitiewedstrijden te winnen. Manchester City, de regerend kampioen, staat op de tweede plaats met 32 punten.

Volledig scherm Vitor Matos, Pepijn Lijnders en Jürgen Klopp. © REUTERS