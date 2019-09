Manchester United onderuit tegen West Ham United

In Londen kwamen Andrei Jarmolenko en Aaron Cresswell tot scoren. De Nederlander Tahith Chong bleef bij de bezoekers op de bank. Over anderhalve week speelt ManUnited in Den Haag tegen AZ voor de Europa League. De Engelse club begon afgelopen donderdag aan de groepsfase met een thuiszege tegen FC Astana (1-0).



Het duel tussen Crystal Palace en Wolverhampton Wanderers, eveneens in Londen, eindigde in 1-1. Patrick van Aanholt speelde bij Palace de gehele wedstrijd.