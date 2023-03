Manchester United van Erik ten Hag ongekend populair: club breekt toeschouwersrecord

Manchester United heeft in het eerste seizoen van Erik ten Hag op Old Trafford een bijzonder record verbeterd. Nog nooit werden er in één seizoen zoveel tickets verkocht - meer dan 2,3 miljoen - voor thuisduels van Manchester United. En het record kan zelfs nog aangescherpt worden.

Op de clubsite meldt Manchester United dat de ruim 2,3 miljoen verkochte tickets gaan over alle negentien thuiswedstrijden in de Premier League dit seizoen, plus de dertien thuisduels in de League Cup, FA Cup en Europa League daarbij opgeteld. Het vorige record van United dateerde uit het seizoen 2016-2017, toen de club onder José Mourinho de League Cup en de Europa League won.

Het breken van het record zegt veel over hoe Ten Hag, die gisteren voor de tweede keer werd uitgeroepen tot manager van de maand in de Premier League, het geloof in Manchester heeft teruggebracht. ,,Dit record toont de sterke vraag naar het bijwonen van wedstrijden in het Theatre of Dreams. De supporters willen het team van Erik ten Hag vooruitschreeuwen om ze te zien oprukken in alle vier de competities waaraan we dit seizoen hebben deelgenomen”, is te lezen op de clubsite.

Volledig scherm Beeld van Old Trafford tijdens een duel van Manchester United onder leiding van Erik ten Hag. © REUTERS

Want dat United in vier competities actief was - één heeft het er in de vorm van de League Cup al gewonnen - speelt ook een rol in het breken van het record. In de League Cup kreeg Manchester United in de eerste drie duels een thuiswedstrijd toebedeeld en in de FA Cup hoefde de ploeg van Ten Hag nog niet op vreemde bodem te spelen. Daarmee liep het aantal thuisduels, en dus tickets, op.

Het is bepaald niet uitgesloten dat United het record nog verder aangescherpt, aangezien de ploeg na de zege op Real Betis pole position ligt om de kwartfinale van de Europa League te bereiken. Dat betekent sowieso een extra thuisduel voor de ploeg van Ten Hag, wat (bij een uitverkocht stadion) weer goed is voor ruim 74 duizend verkochte tickets.

