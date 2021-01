Manchester United waakt voor optimisme: ‘Koploper zijn in januari zegt niet veel’

Voor het eerst sinds de tijden van de legendarische coach Alex Ferguson staat Manchester United bovenaan in de Premier League. Het leidt nog niet tot euforie. "Koploper zijn in januari zegt mij niet veel", aldus trainer Ole Gunnar Solskjaer. Zondag speelt zijn club op Anfield tegen Liverpool, de regerend kampioen die op 3 punten achterstand staat.

Sinds de nederlaag tegen Arsenal in november verloor Manchester United niet meer in de competitie. In de elf volgende duels liet de club slechts 4 punten liggen. Sinds 2013 had United de ranglijst niet meer aangevoerd. ,,Het is leuk, meer niet", aldus Solskjaer. ,,Ik hecht er weinig waarde aan. Het is niet meer dan een momentopname. Het enige dat telt is waar we aan het einde van de rit staan."

De ongeslagen reeks van de laatste maanden geeft volgens de Noor ook geen garantie voor het duel van zondag. ,,Wat zegt vorm als je tegen een grote club als Liverpool speelt? Vermoedelijk niets, want dit duel staat daar los van. Deze ontmoeting leeft ongelooflijk; bij de fans, bij de club, bij de trainers, bij iedereen. Het is een duel op zich. We verheugen ons er enorm op."

Verbazingwekkend

Liverpool echter heeft sinds april 2017 geen wedstrijd in de Premier League op eigen veld verloren. ,,Natuurlijk is ons vertrouwen gegroeid de laatste maanden", aldus Solskjaer. ,,Liverpool heeft een verbazingwekkende staat van dienst in thuiswedstrijden. Maar natuurlijk geloven wij dat er kansen komen op Anfield. Daar gaan we voor. Of het lukt? Wij zijn de uitdager, maar zij zijn de kampioen. Dat mogen we niet vergeten. Zij hebben iets dat wij graag willen hebben: de titel."