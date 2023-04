Manchester United wint moeizaam maar verdiend van Brentford, Newcastle haalt uit in Londen

met samenvatting Mark Flekken stunt met Freiburg tegen Bayern München in Duitse beker

SC Freiburg heeft voor een enorme stunt gezorgd in het Duitse bekertoernooi door Bayern München te verslaan. De club met de Nederlandse doelman Mark Flekken won in de kwartfinale bij de landskampioen, 1-2. De beslissing viel in blessuretijd. Lucas Höler benutte een strafschop, toegekend na hands van de ingevallen Jamal Musiala.