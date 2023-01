Manchester United worstelt zich langs bezoekers uit League One en staat in halve finale League Cup

,,We moesten de halve finale bereiken en dat hebben we gedaan", aldus Ten Hag bij BBC Radio 5. ,,Ik denk dat we het eerder af hadden moeten maken, maar uiteindelijk zijn we door en dus verdient het team complimenten.”

Ten Hag hield Marcus Rashford, Christian Eriksen en Casemiro op de bank, maar bracht ze in de tweede helft alsnog in. ,,Dat was vooraf al het plan, zodat ze in het ritme blijven. Ik denk niet dat we veel hebben weggegeven en als er wel iets was dan stond (doelman, red.) Tom Heaton er.”