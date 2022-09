Manchester United ziet komst van genomineerde Erik ten Hag als grootste winst na megaverlies

Assistent-bondscoach Guus Hiddink ziet Australië van Nieuw-Zee­land winnen: ‘We hadden er meer moeten maken’

De rentree van Guus Hiddink bij Australië is vanmiddag succesvol verlopen. Met de voormalige bondscoach als assistent van Graham Arnold werd Nieuw-Zeeland in Brisbane met 1-0 aan de kant gezet. De oefenwedstrijd was de laatste interland van de Socceroos op eigen bodem voor het WK in Qatar.

