ManCity in spanning: vandaag uitspraak CAS over ‘Europese schorsing’

In memoriam Jack Charlton: held van Engeland én Ierland

12 juli In Northumberland, in het noorden van Engeland, stierf voetbalgrootheid Jack Charlton zaterdag op 85-jarige leeftijd. De voormalig speler van het Engelse nationale elftal, dat in 1966 de wereldtitel veroverde, leed al jarenlang aan de ziekte Alzheimer. Daar kwam later nog lymfeklierkanker bij.