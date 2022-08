ManCity sleept punt uit vuur tegen Botman, Leeds vernedert Chelsea na ongelooflijke blunder Mendy

met video'sManchester City heeft in de derde speelronde van de Premier League het eerste puntenverlies geleden. Op bezoek bij Newcastle United werd het 3-3, nadat een 3-1 achterstand werd weggewerkt door de ploeg van trainer Pep Guardiola. Sven Botman speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg, Nathan Aké was basisspeler bij ManCity, maar moest zich na twintig minuten geblesseerd laten vervangen.

Manchester City heeft door het gelijkspel zeven punten na drie duels. Arsenal is de enige club in Engeland zonder misstap na drie speelrondes. Newcastle United heeft vijf punten.

De bezoekers schoten uit de startblokken in Newcastle. Ilkay Gündogan opende in de vijfde minuut de score: 0-1. Bij rust leidde echter de thuisploeg. Door goals van Miguel Almirón en Callum Wilson was er werk aan de winkel voor Guardiola en co in de tweede helft.

Volledig scherm Sven Botman (l) viert de 2-1 met zijn ploeggenoten. © AP

Maar het was Newcastle United dat na rust als eerst het net vond. Kieran Trippier schoot in de 54ste minuut een vrije trap prachtig raak: 3-1. Lang kon Newcastle niet genieten van de voorsprong. Erling Haaland bracht de spanning na een uur terug en drie minuten later maakte Bernardo Silva de 3-3 na een fenomenale steekpass van Kevin De Bruyne.



Newcastle leek een kwartier voor tijd verder te moeten met tien man na een rode kaart voor Trippier na een tackle op De Bruyne. Maar de VAR vroeg de scheidsrechter te gaan kijken naar de beelden en die laatste besloot vervolgens van rood geel te maken. Beide teams gingen in de slotfase op zoek naar de winnende treffer, maar die viel niet, waardoor Newcastle United en Manchester City het met een punt moesten doen op St. James’ Park.

Bekijk hier alle goals:

Blunder Mendy bij Chelsea

Leeds United heeft in eigen huis Chelsea compleet opgerold. Met Pascal Struijk in de basis was de ploeg van Jesse Marsch met liefst 3-0 te sterk voor de Londense titelkandidaat. Luis Sinisterra mocht bij het nog ongeslagen Leeds invallen.



Na een felle openingsfase waren er weinig vuiltjes aan de lucht voor Chelsea. Vooral de energieke Raheem Sterling creëerde veel kansen voor de ploeg van Thomas Tuchel. De trainer stond ‘gewoon’ langs de zijlijn na zijn confrontatie met Antonio Conte vorige week, maar hij kon de ondergang in Leeds niet voorkomen.



Het ging mis in de 33ste minuut. Doelman Edouard Mendy verslikte zich volledig in de bal op het moment dat Leeds hoog druk aan het zetten was. Brenden Aaronson profiteerde door de bal van de Senegalees af te snoepen en daarmee rustig het doel in te lopen.

Even later ontplofte Elland Road weer. Spits Rodrigo verlengde een perfect aangesneden voorzet van Jack Harrison in de lange hoek: 2-0. En dankzij meerdere uitstekende reddingen van doelman Illan Meslier bleef Leeds de nul houden. Ook de nagenoeg foutloze Pascal Struijk had Kai Havertz in zijn broekzak, en beloonde zo het vertrouwen van trainer Marsch in hem.

De paar kansen die Chelsea nog kreeg in de tweede helft kwamen nauwelijsk in de buurt van het net. En in de omschakeling mistte de Londense ploeg duidelijk de recent geblesseerde N'Golo Kanté. In de 69ste minuut liet Jack Harisson namens Leeds zien dat hij wél effectief kon zijn voor doel en maakte het derde doelpunt van dichtbij. De aanvallende wissels die daarop volgden bij Leeds, waaronder die van Luis Sinisterra, lieten zien dat dat de thuisploeg de hoge druk vol wilde houden tot het einde graag wilde jagen op een vierde doelpunt.

Volledig scherm © REUTERS

Chelsea, waar Hakim Ziyech een half uur mee mocht doen, had geen antwoord op het dappere spel van Leeds. Tot overmaat van ramp pakte aanwinst Kalidou Koulibaly zijn tweede gele kaart vlak voor tijd, en was Tuchel genoodzaakt verdediger Cesar Azpilicueta te brengen voor Raheem Sterling.

Leeds is nog ongeslagen in Premier League en staat op 7 punten na drie wedstrijden. Dat gebeurde slechts twee keer eerder: in 1995/96 (9) en 2001/02 (7). Voor Chelsea is 4 punten na drie wedstrijden niet iets nieuws. In 2019/20 en 2020/21 gebeurde dat ook.

Volledig scherm Pascal Struijk (l) in duel met Kai Havertz. © AFP

Uitslagen Premier League

Leeds United - Chelsea 3-0

West Ham United - Brighton & Hove Albion 0-2

Newcastle United - Manchester City 3-3

