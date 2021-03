Mannschaft geeft duidelijk statement af over WK in Qatar: ‘Humanrights’

Hoewel er verder geen uitleg werd gegeven was de actie ongetwijfeld bedoeld tegen Qatar, het gastland van het WK voetbal in 2022. Met name bij de bouw van de WK-stadions zijn daar de mensenrechten ernstig geschonden.

Onder erbarmelijke werkomstandigheden zijn daar in de afgelopen jaren zeker 6500 gastarbeiders uit met name Aziatische landen overleden. In tal van landen wordt opgeroepen tot een boycot van het evenement of in ieder geval tot het benoemen van de wantoestanden. De Noorse ploeg kwam woensdag bij het uitduel met Gibraltar ook al met shirts het veld op met daarop de tekst: ‘Mensenrechten, op en buiten het veld’.



De regering van Qatar stelt dat de situatie van de arbeiders inmiddels verbeterd is, maar volgens mensenrechtenorganisaties is dat niet voldoende.



Wereldvoetbalbond FIFA, normaal niet happig op politieke uitingen, liet al weten de Noren niet te zullen bestraffen voor hun actie.