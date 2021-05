ManUnited rekent in EL-finale niet op aanvoerder Maguire

Maguire ontbreekt sinds 9 mei bij United door een enkelblessure, die hij opliep na een botsing met de Nederlandse aanvaller Anwar El Ghazi (Aston Villa). De Engelse international zit in de laatste fase van zijn herstel en haalt het EK mogelijk nog wel, maar de EL-finale komt voor hem waarschijnlijk te vroeg. “Hij zal nog wel proberen een beetje met ons mee te doen”, was alles wat Solskjaer over Maguire in Polen kwijt wilde. “Verder ziet het er bij ons best goed uit.”

In de Engelse selectie van 26 spelers ontbreken Anthony Martial en Phil Jones door blessures. Middenvelder Donny van de Beek is in Polen wel van de partij, maar een basisplaats lijkt er voor de oud-Ajacied in de finale niet in te zitten. In zijn eerste seizoen in de Premier League, dat ManUnited zondag als nummer 2 afsloot, mocht hij slechts in vier competitieduels in het startende elftal beginnen.