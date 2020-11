‘ManUnited richt pijlen opnieuw op Grealish, Van de Beek moet plaatsmaken’

Maar bij Manchester Evening News weten ze dat ManUnited met een schuin oog al bezig is met een alternatief. Jack Grealish was afgelopen zomer kandidaat om naar Old Trafford te komen om talisman Bruno Fernandes aanvallend nog verder te versterken. Maar het prijskaartje van dik 80 miljoen euro was te gortig. Dus kwam Van de Beek, die ook graag in de buurt van de vijandelijke zestien komt, voor de helft. Daarmee leek het verlangen om Grealish, die in september bij Aston Villa zijn contract verlengde, te strikken over. Nu wordt deze transfersaga nieuw leven ingeblazen.



Dit leidt tot een dilemma in het rode deel van Manchester. Grealish wel of niet halen? Het prijskaartje van dik 80 miljoen euro hangt nog steeds om zijn nek en kan verder oplopen bij een goed EK. Als Paul Pogba komende zomer vertrekt of Juan Mata loopt transfervrij de deur uit na het uitdienen van zijn contract - of beiden verkassen - dan kan ManUnited een aanvallende impuls gebruiken. Maar de neo-international presteert zo goed bij Aston Villa dat hij dan niet voor de breedte wordt gehaald maar direct in de basis begint. En mogelijk moet Van de Beek dan wijken om ruimte vrij te maken voor de vedette van de ploeg uit Birmingham.