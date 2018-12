Maradona steunt racistisch bejegende Koulibaly

,,Ik heb zeven jaar in Napels gespeeld en was ook slachtoffer van racistische liederen van sommige fans'', schrijft Maradona. ,,Ik herinner me nog goed de spandoeken met daarop de tekst: welkom in Italië. Ik voel me Napolitaan en ik steun Kalidou Koulibaly. Ik hoop dat dit allemaal helpt om racisme voor eens en voor altijd uit het voetbal te krijgen. Groeten aan allemaal!'' De Argentijn sloot zijn bericht af met de hashtag #NoRacism.