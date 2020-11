Maradona verruilt ziekenhuis voor revalidatiekliniek: ‘Een wonder’

De Argentijnse voetballegende werd begin november, kort na zijn zestigste verjaardag, in het ziekenhuis opgenomen. Daar werd hij met succes geopereerd aan een subduraal hematoom in zijn hersenen. Maradona maakte al snel na de ingreep weer grapjes met de artsen, die verbaasd waren over het herstel van de voormalig topvoetballer. Hij vervolgt zijn revalidatie nu in een kliniek, nadat hij ontwenningsverschijnselen vertoonde door een alcoholverslaving.

Morla vertelde het goeie nieuws aan de traditiegetrouw stevig verzamelde Argentijnse pers voor de deuren van het ziekenhuis in Olivos. De advocaat sprak de berichten dat Maradona slechts een ‘routineoperatie’ had ondergaan met klem tegen. ,,Dit had hem zijn leven kunnen kosten. Diego heeft de moeilijkste momenten van zijn leven doorgemaakt en het is een wonder dat hij nu veilig is”, aldus Morla.