‘Maradona-waardige’ Frenkie de Jong imponeert Spaanse media en Xavi: ‘Dit is de Frenkie die we willen’

Met een magnifieke goal en een handig overstapje bij de goal van Pierre-Emerick Aubameyang had Frenkie de Jong gisteravond een groot aandeel in de 2-4 Europa League-zege van FC Barcelona op bezoek bij Napoli . Met zijn spel maakte de Nederlander veel indruk op zowel coach Xavi als op de Spaanse media.

FC Barcelona begon als een wervelwind in het Stadio Diego Armando Maradona. Al in de dertiende minuut maakte Frenkie de Jong de 0-2 voor de Catalaanse bezoekers. En hoe. Hij pikte de bal op, waarna hij nog even dribbelde en de bal met een schitterend krulschot in de rechterbovenhoek plaatste. ,,Een perfect schot, Maradona-waardig, maar dan met het andere been. Dit was een van zijn meest complete wedstrijden in het Barça-shirt. Dit is de Frenkie die we willen", zo schrijft Sport de Nederlander de hemel in. De Jong krijgt van datzelfde Sport het hoogste cijfer, een 9.

Ook Mundo Deportivo was onder de indruk van het spel van de voormalig Ajax-middenvelder, die de laatste tijd ook regelmatig kritiek te verwerken kreeg voor zijn optredens. ,,Prachtige goal van buiten het strafschopgebied, iets wat we niet vaak van hem zien. Speelde agressief en met hoge druk. Dit was een van zijn beste wedstrijden bij Barça en zeker het mooiste doelpunt van Frenkie als Barça-speler.”

AS spreekt over een ,,keizerlijke” Frenkie de Jong terwijl Marca eveneens zeer positief is: ,,Xavi heeft Frenkie geïnspireerd. Een prachtig doelpunt tekent zijn stap vooruit. Slim, vol zelfvertrouwen. Zijn betrokkenheid bij de vierde goal van Aubameyang toont veel spelinzicht: de bal laten passeren en meerdere Italianen meesleuren: wát een vertoning.”

Xavi

Niet alleen de Spaanse media hadden lovende woorden over voor de Nederlander. Ook coach Xavi gaf Frenkie de Jong de welverdiende complimenten: ,,Hij heeft een geweldige wedstrijd gespeeld en een geweldig doelpunt gemaakt. Hij blaakt van het zelfvertrouwen en verbetert zich. Hij is een voetballer die heel belangrijk moet zijn voor het team. Hij begrijpt het spel, is erg professioneel, veeleisend, nederig en hij begrijpt wat we van hem willen: superioriteit op het middenveld. Die potentie heeft hij en hij ziet altijd wie de vrije man is. Frenkie is een genie, hij is echt geweldig.”

Woorden die de Oranje-international in zijn zak kan steken, al blijft de Nederlander zelf bescheiden: ,,Het was vanavond een goede wedstrijd en daar ben ik hartstikke blij mee", zei Frenkie de Jong bij ESPN. ,,We zijn op de goede weg en je merkt de laatste weken dat we beter worden. Als je wint krijg je ook meer vertrouwen. Er zijn ook weer een paar jongens teruggekomen en als we iedereen straks weer terug hebben, hebben we gewoon een heel goede selectie. Er zijn nu al veel meer mogelijkheden dan aan het begin van het seizoen", aldus de Jong.

Waar Xavi niet vindt dat FC Barcelona de favoriet is om de Europa League te winnen, daar spreekt De Jong wel zijn ambities uit: ,,We willen de Europa League winnen. Natuurlijk. Maar we zullen zien.”

