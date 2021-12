Marcel Brands per direct weg bij Everton: ‘Verschil in visie’

Presentatie bij United / Video Rangnick lovend over Ronaldo: ‘Ik heb niemand van die leeftijd ooit zo fit gezien’

Het duurde even voor al het papierwerk in orde was, maar vanochtend was het dan zo ver: Ralf Rangnick is bij Manchester United gepresenteerd als de nieuwe interim-manager. In vloeiend Engels sprak de Duitser voor het eerst met de Britse pers.

3 december