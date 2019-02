Marcel de Jong verlaat Vancouver Whitecaps: ‘Maar ik ben nog niet uitgevoetbald’

De Jong, die geboren werd in Canada maar opgroeide in Valkenswaard en later Dommelen, speelde sinds juli 2016 bij Vancouver Whitecaps. Daar kwam hij in 46 wedstrijden tot een zestal assists. 38 stond hij in de basis. Het laatste seizoen kon hij steeds minder op speeltijd rekenen: in de laatste tien wedstrijden mocht hij drie keer meedoen. In goed overleg is het contract ontbonden. De Jong is op zoek naar een nieuwe uitdaging, maar weet nog niet waar dat zal zijn. ,,Maar ik ben nog niet uitgevoetbald”, zo laat hij weten.