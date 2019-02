Marcel de Jong verlaat Vancouver Whitecaps

De Jong, die geboren werd in Canada maar opgroeide in Valkenswaard en later Dommelen, speelde sinds juli 2016 bij Vancouver Whitecaps. Daar kwam hij in 46 wedstrijden tot een zestal assists. 38 stond hij in de basis. Het laatste seizoen kon hij steeds minder op speeltijd rekenen: in de laatste tien wedstrijden mocht hij drie keer meedoen.

,,We zijn Marcel dankbaar voor zijn inzet. Hij heeft zich altijd professioneel ingezet voor de club en we wensen hem succes in de toekomst. Op deze manier kan Marcel naar andere opties kijken en kunnen wij veranderingen doorvoeren voor volgend seizoen”, aldus Dos Santos.