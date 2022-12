Marcus Rashford heeft begrip voor de straf die Erik ten Hag hem gaf: ‘Het was een teleurstelling’

Hij mag dan de man in vorm zijn, Manchester United-manager Erik ten Hag liet aanvaller Marcus Rashford om disciplinaire redenen buiten de basis voor de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. Rashford mocht wel invallen en werd met zijn goal een kwartier voor tijd de matchwinner, waardoor United nu vierde staat in de Premier League.

Ten Hag wilde voor aanvang van de wedstrijd niet zeggen wat precies de ,,interne disciplinaire” redenen waren om Rashford te passeren. De aanvaller lichtte de situatie zelf na de 1-0 zege wel toe. ,,Ik was te laat bij de teambespreking, omdat ik me had verslapen", aldus Rashford bij BT Sport. ,,Het was een teleurstelling om op de bank te beginnen, maar ik begrijp het wel. Hopelijk kunnen we er nu een streep onder zetten.”

Erik ten Hag was tevreden met de reactie van Rashford. ,,Iedereen moet zich aan de regels houden, maar het is allemaal weer goed en ik denk dat het vaker voorkomt. Toen hij erin kwam, was hij scherp en aanwezig. Hij maakte een doelpunt en dat was de juiste reactie”, zei de trainer.

Rashford speelde dit seizoen alle voorgaande competitiewedstrijden. In vijftien duels in de Premier League was hij goed voor vijf doelpunten. Op het WK in Qatar maakte Rashford drie goals voor Engeland, dat in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Frankrijk.

Paul Scholes

,,We kennen de reden niet", zei oud-speler Paul Scholes bij BT Sport voor de wedstrijd over de situatie. ,,Ten Hag sprak over interne discipline, dus wellicht kwam Rashford te laat. Die jongen verkeert in de vorm van zijn leven, maar toch staat Ten Hag achter zijn besluit. We zullen zien of het een wijs besluit is.”

Eerder dit seizoen strafte Ten Hag ook Cristiano Ronaldo al nadat die weigerde in te vallen. De manier van werken van de Nederlandse manager kan Scholes wel bekoren. ,,Ik houd van hem", aldus het clubicoon. ,,Het interesseert hem niet om welke speler het gaat. Het is duidelijk dat Rashford iets heeft gedaan waar Ten Hag niet blij mee is.”

,,Rashford brengt zijn eigen goede vorm zo een beetje in gevaar door dom te doen. Als hij in vorm is, ziet hij er zo gelukkig uit. Maar als je naar de afgelopen achttien maanden kijkt, dan leek hij ongelukkig en presteerde hij niet. Hij zag er niet gelukkig uit tijdens de warming-up, maar laten we hopen dat dit de rest van zijn seizoen niet in gevaar brengt.”

