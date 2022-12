Marcus Rashford krijgt straf van Erik ten Hag, maar schiet Manchester United als invaller toch naar zege en vierde plaats

Rashford had dinsdagavond op Old Trafford tegen Nottingham Forest (3-0) nog de score geopend met zijn vijfde doelpunt van het seizoen en is een vaste waarde in het elftal van Ten Hag. Toch werd Rashford door de Nederlandse trainer voor straf op de bank gezet. Ten Hag wilde voor de wedstrijd niet zeggen wat de reden was, alleen dat het te maken had met “interne disciplinaire redenen”.

Malacia opnieuw in de basis

Tyrell Malacia stond voor de derde wedstrijd op rij in de basis, nadat hij afgelopen maand op het WK een van de vijf spelers bij Oranje was die geen minuut in actie kwam in Qatar. Malacia had het in het eerste kwartier na rust even lastig met de razendsnelle rechtsbuiten Adama Traoré, die was ingevallen voor spits Diego Costa, maar de 23-jarige Rotterdammer herpakte zich snel en speelde net als tegen Forest een prima wedstrijd.