Mark Flekken bereikt Duitse bekerfinale en kan Freiburg eerste grote prijs bezorgen

De finale van het toernooi om de DFB-Pokal is op zaterdag 21 mei in het Olympiastadion in Berlijn. Freiburg treft dan de winnaar van het duel tussen RB Leipzig en 1. FC Union Berlin. Die clubs nemen het woensdagavond tegen elkaar op.



SC Freiburg won nog nooit een grote prijs. De club werd wel vier keer kampioen van de tweede Bundesliga, voor het laatst in 2016. De ploeg van doelman Flekken staat nu in de hoogste afdeling op de vijfde plaats en heeft zelfs uitzicht op een plek in de Champions League. Freiburg moet dan in de top 4 eindigen.