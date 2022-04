Mark Flekken biedt excuses aan na fatale fout tegen Bayern München

BundesligaMet zijn eerste twee interlands voor Oranje was het een mooie week voor Mark Flekken, maar de doelman van SC Freiburg kon het fraaie gevoel van zijn wedstrijden tegen Denemarken (4-2) en Duitsland (1-1) geen vervolg gegeven in de Bundesliga. Bayern München was met 1-4 te sterk.

Na een doelpuntloze eerste helft was het Flekken zelf die een negatieve hoofdrol verkondigde bij de eerste treffer van het duel. De kersverse Oranje-international tastte mis bij een voorzet, waarna Leon Goretzka de bal gemakkelijk binnen kon werken. Al snel na de wedstrijd besloot Flekken via zijn Instagram-pagina zijn excuses aan te bieden voor zijn kapitale fout. ‘Sorry jongens, het was niet mijn beste dag’, aldus de Limburgse sluitpost.

Die openingsgoal zorgde ervoor dat de wedstrijd loskwam. SC Freiburg had niet lang nodig om op gelijke hoogte te komen. Nils Petersen kwam vier minuten na de 0-1 in het veld en een minuut later zorgde hij met een knal in de verre hoek voor de 1-1.

Helaas voor Flekken moest hij daarna nog drie keer een goal incasseren. Serge Gnabry profiteerde van gepruts in de SC Freiburg-defensie, waarna Kingsley Coman de Nederlandse doelman in de korte hoek wist te verschalken met een harde knal. In de absolute slotfase bepaalde Marcel Sabitzer de eindstand op 1-4.

Twaalf man

Bayern speelde heel even met twaalf man. Trainer Julian Nagelsmann bracht in de 86ste minuut Marcel Sabitzer en Niklas Süle in de ploeg, maar er ging maar één speler uit het veld. De fout werd vrijwel direct opgemerkt door spelers van Freiburg, waarna de scheidsrechter het duel onderbrak en naar de zijlijn ging. ,,Ik merkte dat Niklas er in kwam en niemand er vanaf ging”, zei verdediger Nico Schlotterbeck van Freiburg tegen tv-zender Sky.

Volledig scherm Consternatie: Bayern staat met 12 man. © ANP / EPA

Het voorval duurde zo’n 20 seconden. Bayern leidde op dat moment met 3-1. In de blessuretijd zorgde Sabitzer nog voor 4-1. Of het voorval gevolgen heeft voor Bayern München is nog niet duidelijk. De kans daarop lijkt niet zo groot, melden Duitse media die zich daarbij baseren op de regels van de Duitse voetbalbond DFB.

Freiburg twijfelt of het protest moet aantekenen tegen de gang van zaken in de verloren competitiewedstrijd. ,,Ik ben ervan overtuigd dat wij geen bezwaar hoeven aan te tekenen, daar hebben we de reglementen voor”, zei coach Christian Streich van Freiburg.

,,We zijn gebonden aan deze regels en daar handelen we naar.” Een woordvoerder liet zondag weten dat de clubleiding nog geen besluit heeft genomen. Freiburg heeft tot maandag de tijd om een officieel protest in te dienen bij de Duitse bond DFB. Als de club dat niet doet, laat de DFB de zaak rusten.

Donyell Malen

Borussia Dortmund is in de Bundesliga verder achterop geraakt bij koploper Bayern München. De nummer 2 leed voor eigen publiek een duidelijke nederlaag tegen RB Leipzig, dat vierde staat: 1-4. Borussia Dortmund heeft 9 punten minder dan Bayern. De Duitse topclub lijkt de titel met zes speelronden nauwelijks nog te kunnen ontgaan.

Konrad Laimer eiste in de eerste helft met twee doelpunten de hoofdrol voor zich op Leipzig. Bij zijn tweede treffer werd de bal van richting veranderd, waardoor doelman Gregor Kobel kansloos was. Christopher Nkunku zorgde met zijn zestiende doelpunt van dit seizoen in de 58e minuut voor de 0-3. Invaller Donyell Malen gaf Dortmund in de 84e minuut nog een klein beetje hoop, maar het laatste woord was aan Leipzig. De Spanjaard Dani Olmo zorgde in de 86e minuut voor de eindstand.

Volledig scherm Donyell Malen en Erling Haaland treuren. © AFP

Malen was de eerste maanden van dit jaar vaak basisspeler bij Dortmund, maar de laatste duels moest de oud-PSV’er weer genoegen nemen met invalbeurten.

Overige uitslagen

Mitchel Bakker was de enige Nederlander met een basisplek bij Bayer Leverkusen - Hertha BSC. Bakker en zijn ploeggenoten wonnen met 2-1. Daley Sinkgraven zat de hele wedstrijd op de bank. Jeremie Frimpong en Timothy Fosu-Mensah ontbraken bij Bayer Leverkusen. Jurgen Ekkelenkamp was ook niet van de partij bij Hertha BSC.

Nick Viergever en Jetro Willems pakten met Greuther Fürth een puntje op bezoek bij Eintracht Frankfurt, waar Sam Lammers het vanaf de bank in 0-0 zag eindigen. Hoffenheim - VfL Bochum, waar Jürgen Locadia ontbrak, eindigde in 1-2. Bij Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart stonden geen Nederlanders binnen de lijnen. Dat duel eindigde in 1-1.