Mark van Bommel begint seizoen met een prijs: Royal Antwerp wint ook Supercup na spectaculaire penaltyserie

Met videoMark van Bommel en Royal Antwerp FC zijn het nieuwe seizoen begonnen met een prijs, de Belgische Supercup. De kampioen en bekerwinnaar van België won vanavond in het Bosuilstadion na strafschoppen van KV Mechelen, de verliezend bekerfinalist van vorig seizoen. In de stromende regen werd het 5-4. Na twee missers van Antwerp kon Mechelen niet profiteren.

Belgisch jeugdinternational Michel-Ange Balikwisha (22), die nog met Jong België tegen Jong Oranje speelde op het EK begin juni, maakte al in de negende minuut de 1-0 voor Antwerp in de strijd om de Belgische Supercup. De ploeg van Van Bommel leek daarna lang op weg naar een simpele zege, maar na de rode kaart van de Argentijnse verdediger Gastón Ávila in de 69ste minuut kantelde de wedstrijd. De gelijkmaker van KV Mechelen, door een eigen goal van de ervaren Antwerp-verdediger Ritchie de Laet na 78 minuten, was dan ook zeker niet onverdiend.



Na een 1-1 na 95 minuten moesten strafschoppen de beslissing brengen. Royal Antwerp miste de eerste (Sam Vines) en derde (Zeno Van Den Bosch) penalty, maar kwam toch als winnaar uit de strijd in de strafschoppenserie. De nieuwe Franse spits George Ilenikhena (16 jaar!), routinier Toby Alderweireld, toptalent Arthur Vermeeren, doelman Jean Butez en de Duitse middenvelder Christopher Scott scoorden wel voor Antwerp.

Volledig scherm Vreugde bij de spelers van Royal Antwerp FC na de laatste penalty tegen KV Mechelen, dat met 5-4 werd verslagen in de strafschoppenserie. © BELGA

Gyrano Kerk was de enige Nederlander op het veld in het Bosuilstadion uit 1923. Kerk werd na 71 minuten naar de kant gehaald door Van Bommel, kort nadat Antwerp dus met tien man was komen te staan. Vincent Janssen was niet op tijd hersteld van een dijbeenblessure en Jurgen Ekkelenkamp is ook nog geblesseerd. Calvin Stengs is na een succesvol seizoen op huurbasis teruggekeerd naar zijn werkgever OGC Nice.

Royal Antwerp had het vorige seizoen op 4 juni afgesloten met de kampioenswedstrijd bij Racing Genk, waar Toby Alderweireld de ploeg van Van Bommel met zijn rake uithaal in de 94ste minuut naar de eerste landstitel in 66 jaar schoot. Antwerp eindigde door die treffer in extremis een punt boven Genk en Royale Union Saint-Gilloise. Op 30 april had ‘RAFC’ al de Croky Cup (Belgische beker) gewonnen door KV Mechelen met 2-0 te verslaan in het Koning Boudewijnstadion in Brussel door goals van Janssen en Balikwisha.

Vrijdag had Steven Defour, de coach van KV Mechelen, de strijd om de Supercup nog afgedaan als een ‘fijn oefenduel tegen een sterke tegenstander’ in voorbereiding op de competitiestart. ,,Een oefenwedstrijd? Nee, ik weet niet waarom Steven dat gezegd heeft. Een prijs is een prijs, en die wil je pakken", reageerde Van Bommel daar vrijdag op. ,,Ik weet niet waarom Steven dat gezegd heeft, maar ik kan me niet voorstellen dat hij dat echt meent. Ik heb in mijn carrière negen Supercups gepakt, en ik tel ze allemaal mee op mijn palmares hoor”, zei Van Bommel, die naast vier keer de Johan Cruijff Schaal ook de supercup won in Spanje, Duitsland en Italië. Nu heeft hij dus ook zijn eerste Supercup als trainer te pakken, nadat hij eind vorig seizoen zijn eerste twee prijzen als trainer won.

Volledig scherm Michel-Ange Balikwisha wordt na zijn goal gefeliciteerd door Gastón Ávila. © BELGA

Royal Antwerp zal al vroeg in het seizoen de topvorm moeten vinden, want eind augustus speelt de Belgische kampioen play-offs om een plek in de poulefase van de Champions League. Op dat podium was Antwerp, dertig jaar geleden finalist in de Europa Cup II op Wembley tegen Parma, nog nooit actief. Van Bommel verwacht dus dat zijn spelers er direct zullen staan, ook met de uitwedstrijd bij Anderlecht over twee weken al in het vooruitzicht. Volgende week zondag (13.30 uur) wacht eerst de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge in de eerste speelronde van de Jupiler Pro League.

KV Mechelen begint de competitie volgende week met de zware uitwedstrijd bij Club Brugge en krijgt daarna met AA Gent een andere topclub op bezoek.

Volledig scherm Antwerp's head coach Mark van Bommel and Antwerp's Arbnor Muja pictured during a soccer match between Antwerp FC and KV Mechelen, Sunday 23 July 2023 in Antwerp, the 'Super Cup', where the Champions of the Jupiler Pro League and the winner of the Croky Cup Antwerp meet the loser of the Cup Final Mechelen. BELGA PHOTO TOM GOYVAERTS © BELGA