Mark van Bommel en Vincent Janssen nemen eerste Europese hindernis met Antwerp FC

Laurit Krasniqi opende in de 53ste minuut de score in Kosovo. Michel Ange Balikwisha bepaalde in de 9e minuut van de blessuretijd de eindstand. Het eerste duel in België eindigde vorige week onbeslist (0-0).



Vincent Janssen had een basisplaats bij Antwerp. De spits moest zondag nog op de bank plaatsnemen voor het eerste competitieduel van zijn ploeg met KV Mechelen in de Belgische competitie. Zijn vervanger Michael Frey scoorde toen tweemaal (0-2). Janssen maakte in de 71ste minuut van het duel met FC Drita plaats voor Frey.



Feyenoord schakelde FC Drita vorig seizoen ook uit in de tweede voorronde van de Conference League, na een gelijkspel in het uitduel (0-0) en een zwaarbevochten zege in De Kuip (3-2).