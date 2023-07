Mark van Bommel kan derde prijs pakken met Royal Antwerp: ‘Ik tel al mijn Supercups mee hoor’

Nadat Mark van Bommel eind vorig seizoen zijn eerste twee prijzen won als trainer door met Royal Antwerp FC de Belgische dubbel te pakken, kan hij morgen al zijn volgende prijs winnen. In het Bosuilstadion in Antwerpen komt zondagavond (18.00 uur) verliezend bekerfinalist KV Mechelen op bezoek in de strijd om de Belgische Supercup, maar bij Steven Defour lijkt er weinig geloof en enthousiasme.

Voor de tweede keer in drie maanden tijd mag KV Mechelen spelen voor een prijs. Na de verloren bekerfinale op 30 april (2-0 in Brussel) treft Malinwa opnieuw Royal Antwerp, nu in de strijd om de Supercup. ,,Dit is een veredelde oefenwedstrijd”, opende Defour vrijdag zijn persconferentie. ,,Een week voor de competitie wilden we een wedstrijd tegen een goede tegenstander. Dat is bij deze gelukt. We hebben de Supercup in onze schoot geworpen gekregen", zei Defour, die in oktober vorig jaar het stokje overnam toen Danny Buijs al vroeg werd ontslagen bij Mechelen.

,,We willen gewoon een goede wedstrijd spelen. De dingen waar we de afgelopen op getraind hebben, wil ik zondag terugzien", zei Defour, die voormalig Nederlands jeugdinternational Sandy Walsh moet missen op rechtsback. KV Mechelen begint de competitie volgende week met de zware uitwedstrijd bij Club Brugge en krijgt daarna met AA Gent een andere topclub op bezoek.

Voorronde Champions League

Royal Antwerp zal al vroeg in het seizoen de topvorm moeten vinden, want eind augustus speelt de Belgische kampioen play-offs om een plek in de poulefase van de Champions League. Van Bommel verwacht dus dat zijn spelers er direct zullen staan, ook met de uitwedstrijd bij Anderlecht over twee weken al in het vooruitzicht.

,,Een oefenwedstrijd? Nee, ik weet niet waarom Steven dat gezegd heeft. Een prijs is een prijs, en die wil je pakken.” Van Bommel ziet niet in waarom de Supercup een deel van de voorbereiding is, ook al beweert zijn collega Defour dat wel. ,,Maar dat kan ik me niet voorstellen. Ik weet niet waarom Steven dat gezegd heeft. Ik heb in m’n carrière negen Supercups gepakt, en ik tel ze allemaal mee op mijn palmares hoor", zegt Van Bommel, die naast vier keer de Johan Cruijff Schaal ook de supercup won in Spanje, Duitsland en Italië.

Antwerp speelde vorig seizoen drie keer tegen KV Mechelen en won drie keer: 0-2 en 5-0 in de Jupiler Pro League en met 2-0 in de finale van de Croky Cup. ,,Die wedstrijden waren allemaal heel anders, dus ik weet niet wat voor wedstrijd we nu zullen zien. We hebben uiteindelijk geen geheimen voor elkaar.”

Bij Antwerp ontbreekt Jong Oranje-middenvelder Jurgen Ekkelenkamp nog, nadat hij op trainingskamp een knieblessure opliep. Spits Vincent Janssen is nog twijfelachtig, maar traint wel al deels mee met de groep. ,,Onze voorbereiding was kort, net als vorig jaar, en ik vind dat jammer. Je kan bijna niet oefenen en moet snel klaar zijn, maar dat wisten we op voorhand. Dingen uittesten doe je immers in oefenwedstrijden, niet in de Supercup.”

