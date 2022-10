Mark van Bommel kijkt terug op mislukte overval: ‘De maatschappij verhardt, alles wordt agressiever’

John Stegeman geniet in de luwte bij Royal Antwerp: ‘Toen Overmars belde, was ik meteen enthousi­ast’

Voor het eerst in zeven jaar is John Stegeman geen hoofdtrainer, maar assistent. Een stapje terug wil de 46-jarige Epenaar, sinds deze zomer de rechterhand van Mark van Bommel bij Royal Antwerp FC, het echter niet noemen. ,,Dit is een topclub in spe.”

12:53