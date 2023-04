Mark van Bommel: ‘Mensen kunnen niet meer zeggen dat ik geen prijzen heb gewonnen’

Marc Overmars geeft update over gezondheid na licht hartin­farct: ‘Ik voel me goed, maar het kost tijd’

Marc Overmars heeft een korte update gegeven over zijn gezondheid nadat hij eind vorig jaar een licht hartinfarct kreeg en in het ziekenhuis kwam te liggen. ,,Ik voel me goed, maar het kost wel tijd", zegt de sportief directeur van Antwerp FC.