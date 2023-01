Mark van Bommel reageert op vuistslag Calvin Stengs: ‘Het is maar hoe je het uitlegt’

Met samenvatting Real Madrid keert bekerderby met Atlético helemaal om na invalbeurt Memphis Depay

Real Madrid staat in de halve finale van de Spaanse beker. De Koninklijke won in eigen huis na verlenging met 3-1 van stadsgenoot Atlético. Memphis Depay viel bij een 0-1 voorsprong in bij de bezoekers de tweede helft in en zag het vervolgens helemaal mis gaan.

27 januari