Marokko plaatst zich na zege bij Guinee voor play-offs WK

Messi leidt Argentinië met bijzondere jubileum­goal naar zege op Suárez en co

11 oktober De Argentijnse voetbalploeg heeft in de WK-kwalificatie een overwinning geboekt op Uruguay (3-0). Lionel Messi opende in de 38ste minuut met een bijzondere treffer de score in Buenos Aires. Hij maakte zijn tachtigste treffer voor de nationale ploeg. Daarmee stelde hij het Zuid-Amerikaanse record dat hij al op zijn naam had nog iets scherper.