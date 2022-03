Marokko zonder Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech op jacht naar WK-ticket

Congo en Marokko treffen elkaar volgende week vrijdag (25 maart) in Kinshasa, vier dagen later is de return in Casablanca. Inzet is een ticket naar het WK.

De Marokkaanse bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa zei onlangs dat Mazraoui en Ziyech zouden worden opgenomen in de voorlopige selectie van Halilhodzic, met wie beiden vorig jaar botsten. Via sociale media lieten Mazraoui (24) en Ziyech (28) echter direct weten niets te voelen voor een terugkeer in de nationale ploeg zolang het conflict met de bondscoach niet is opgelost. Ze leven al maanden in onmin met Halilhodzic. De 69-jarige Bosniër vond het gedrag van Ziyech niet passen in zijn selectie en nam het Mazraoui onder meer kwalijk dat hij zich te makkelijk met een blessure zou hebben afgemeld.