Marseille wint makkelijk en staat met één been in de finale

Marseille ving het offensief ingestelde Salzburg goed op en schakelde bij balbezit snel over op de aanval. De nummer vier van de Franse ranglijst ging ook efficiënt om met de kansen. Florian Thauvin en invaller Clinton N'Jie kwamen tot scoren. Salzburg daarentegen miste scherpte en geluk in de afronding om de kostbare uittreffer te produceren.

Beide ploegen kwamen elkaar in de groepsfase ook al tegen. Salzburg won thuis met 1-0 en hield Olympique in Lyon op 0-0. De kampioen van Oostenrijk hoopte in het kolkende Vélodrome opnieuw de nul te houden, maar die missie was al na een kwartier mislukt. Uit een scherpe vrije trap van Dimitri Payet kopte Thauvin via zijn eigen hand raak, 1-0. Doelman Alexander Walke en Andreas Ulmer verzaakten volledig in de afweer.