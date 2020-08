Martens en Janssen door in Women’s Champions League

Barça-voorzitter Bartomeu: ‘Als er niets misgaat, wordt Koeman onze coach’

18 augustus Als er niets tussenkomt, wordt Ronald Koeman de nieuwe hoofdtrainer van FC Barcelona. Dat zei voorzitter Josep Maria Bartomeu dinsdag op de website van de Catalaanse club. ,,Het is nog een kwestie van details”, zei hij. ,,We weten hoe hij denkt en wat zijn filosofie is.” Door de op handen zijnde overstap moet de KNVB op zoek naar een nieuwe bondscoach. Koeman volgt in Catalonië de ontslagen Quique Setién op.