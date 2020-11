Martínez hoopt nog op besmette Hazard, Vermaelen mag Japan opnieuw niet uit

,,De afgelopen weken waren we heel blij dat we Eden na zijn blessure weer zagen spelen bij zijn club", aldus Martinez. ,,Hij zag er goed uit, scoorde en we keken ernaar uit hem opnieuw te verwelkomen bij de nationale ploeg. Dat kan nu even niet, maar een besmetting met het coronavirus is echter niet meer abnormaal in de wereld waarin wij leven. Als Eden op korte termijn negatief test, mag hij zich volgens de protocollen van de UEFA alsnog bij ons melden.”



Na de oefeninterland van woensdag tegen Zwitserland spelen de Belgen nog in de Nations League tegen Engeland (zondag) en Denemarken (volgende week woensdag).