Martinez over thuislaten Nainggolan: Ik wist dat ik me niet populair zou maken

Martinez presenteerde vorige week een voorlopige selectie, bestaande uit 28 spelers. Nainggolan, die onlangs nog twee keer scoorde voor AS Roma in de halve finale van de Champions League tegen Liverpool, zit daar niet bij. De dertigjarige middenvelder werd vier jaar geleden door de toenmalige bondscoach Marc Wilmots ook al niet geselecteerd voor het WK in Brazilië. Martinez gaf tactische redenen op voor het passeren van 'Ninja'. Heel wat Belgische voetbalfans en zelfs enkele internationals zetten hun vraagtekens bij de keuze van de bondscoach.



,,Het makkelijkste zou zijn om de 23 namen te kiezen die iedereen in de buitenwereld had verwacht. Maar dan kom je op het WK tot de conclusie dat die spelers niet presteren zoals we het willen", aldus Martinez. ,,Ik selecteer niet op basis van namen, ik selecteer spelers die voor het nationale team een topprestatie kunnen afleveren. Sommige beslissingen maken je niet populair, maar dat is de job van de bondscoach.''