Martinez ziet drie spelers afhaken bij Rode Duivels

De drie haakten in de voorbereiding geblesseerd af en keren terug naar hun clubs. In elk geval is met doelman Thomas Kaminski (Blackburn Rovers) al een vervanger opgeroepen. Of aanvaller Romelu Lukaku, evenmin geheel fit, speelt is twijfelachtig. Yannick Carrasco, Timothy Castagne en Zinho Vanheusden waren wegens blessures niet geselecteerd. Eden Hazard heeft het coronavirus opgelopen.