Matchwinner Rekik pijnigt Leverkusen van Bosz en Sinkgraven

Vier minuten later nam Javairô Dilrosun namens Hertha de rol van aangever op zich. Ook hij zag dat zijn voorzet niet tot assist werd gepromoveerd; Davie Selke miste. Het bleken twee spaarzame hoogtepunten in een weinig verheffende eerste helft waarin Leverkusen de bal had en Hertha loerde op de counter.



Na een dik uur was het Karim Rekik die de wedstrijd openbrak. Het schot van de voormalig PSV’er in de korte hoek werd nog gestopt door Lukáš Hrádecký, maar in de reboud was er geen houden meer aan. Het bleek de enige treffer van het duel.