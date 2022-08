Matthijs de Ligt bekroont eerste basisplaats bij Bayern met goal bij zevenklapper in Bochum

met videoMatthijs de Ligt heeft zijn eerste doelpunt in de Bundesliga gemaakt. De Nederlander stond voor het eerst in de basis bij Bayern München en maakte na 25 minuten de 2-0 op bezoek bij Bochum. De goal luidde een ruime overwinning van de Beierse club in.

Het was nog even de vraag of Matthijs de Ligt überhaupt fit was. De verdediger had een scheurtje in zijn hand, waardoor hij de wedstrijd bij Bochum misschien moest laten schieten. Maar kort voor de wedstrijd werd duidelijk dat hij kon spelen, en besloot trainer Julian Nagelsmann hem samen met Dayot Upamecano in het centrum van de verdediging te zetten.

Dat vertrouwen bekroonde hij door in de 25ste minuut een hoekschop van Joshua Kimmich binnen te knikken. Het doelpunt van De Ligt was al de tweede van Bayern, nadat Leroy Sané de Duitse kampioen in de vierde minuut op voorsprong had gezet. De Beierse doelpuntenmachine was toen nog niet verzadigd. Dankzij Kingsley Coman en Sadio Mané werd het voor rust nog 0-4.

In het tweede bedrijf maakte nieuweling Mané de vijfde vanaf de stip, tikte Bochum-verdediger Cristian Gamboa in eigen doel de zesde binnen en bepaalde invaller Serge Gnabry de eindstand op 0-7. Die uitslag is een evenaring van de grootste nederlaag van Bochum in de Bundesliga. Vorig seizoen verloor de club ook met 7-0 van Bayern München.

Ryan Gravenberch begon op de bank, maar kwam in de 62ste minuut het veld in voor Marcel Sabitzer. Noussair Maxraoui werd vijf minuten later het veld op gestuurd door Nagelsmann.

